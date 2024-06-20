Оценить женщину по походке: какие пять факторов расскажут о низком интеллекте Евгения КомароваВ современном мире, где даже самые незначительные детали поведения становятся объектом анализа, обнаруживать скрытые аспекты личности стало не только возможным, но и необходимым.