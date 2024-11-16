Теннисист Рублев о поражениях: ничего сверхъестественного не было

Российский теннисист Андрей Рублев, который в третьем матче Итогового турнира ATP проиграл представителю Норвегии Касперу Рууду и завершил выступление, объяснил, с чем связана его неудачная игра, отметив, что ему предстоит большая работа.
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