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В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину

В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину

Global Look Press/Christian Spicker/imago Совет городского самоуправления Вильнюса принял решение о демонтаже мемориальных досок писателю Федору Достоевскому и премьер-министру Российской империи Петру Столыпину, установленных в советское время, сообщает издание Delfi.

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