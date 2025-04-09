В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину

Global Look Press/Christian Spicker/imago Совет городского самоуправления Вильнюса принял решение о демонтаже мемориальных досок писателю Федору Достоевскому и премьер-министру Российской империи Петру Столыпину, установленных в советское время, сообщает издание Delfi.
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