Гробы имени Макрона — «Искандеры» уничтожили десятки наемников, а украинский мост пошёл на дно: Карта специальной военной операции на Украине на 8 сентября 2024 года Юлия СоколоваМинувшей ночью российские военные продолжили наносить удары по ключевым объектам Вооружённых сил Украины и инфраструктуре, связанной с энергетикой и топливом.