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Пронедра

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  • Александр Ляшенко
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Гробы имени Макрона — «Искандеры» уничтожили десятки наемников, а украинский мост пошёл на дно: Карта специальной военной операции на Украине на 8 сентября 2024 года

Гробы имени Макрона — «Искандеры» уничтожили десятки наемников, а украинский мост пошёл на дно: Карта специальной военной операции на Украине на 8 сентября 2024 года

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