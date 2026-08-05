Оборот товаров категории люкс в России вырос в течение первых шести месяцев 2026 года на 65 процентов, а число заказов увеличилось более чем вдвое, что, вероятно, связано с относительно невысоким курсом доллара.
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