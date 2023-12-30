Пряжа, которая не стоила мне ни копейки. Нарежьте пакет, свяжите и нагрейте

Получите бесплатную пряжу — сделайте её сами! Понадобятся пластиковые пакеты и немного терпения. Однако из пластиковой пряжи можно связать разные практичные изделия! Кстати, готовую вещь легко мыть и ухаживать за ней.
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