Provided to YouTube by ONErpm 3-е Сентября · ЕГОР КРИД · Михаил Шуфутинский · Булаткин Егор Николаевич · Николаев Игорь Юрьевич · Крутой Игорь Яковлевич · Брашовеан Александр 3-е Сентября ℗ ЕГОР КРИД Released on: 2022-09-02 Auto-generated by YouTube.