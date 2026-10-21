Свердловский районный суд города Иркутска вынес обвинительный приговор 37-летнему местному жителю. Мужчина осужден на три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
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