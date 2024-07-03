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Массовый исход. Жители Восточной Европы сбегут в случае войны с Россией

Массовый исход. Жители Восточной Европы сбегут в случае войны с Россией

Если Россия нападет, будут ли восточные прифронтовые государства Европейского союза сопротивляться, как Украина? Увы, это уже не просто гипотетический сценарий: едва ли проходит день, чтобы какой-нибудь российский чиновник или эксперт не угрожал Польше, Финляндии или странам Прибалтики ракетными атаками, вторжением или тем и другим.

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