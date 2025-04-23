Место силы. Диалог архитектуры и ее природного окружения

Территория, соседствующая с водным пространством или зеленой зоной, — особая для любого города. Возможные сценарии развития требуют здесь тщательной проработки, а соединение природного и рукотворного начал — максимальной деликатности.
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