В Ростовской области начался пожар после попытки противника атаковать регион. СМИ пишут, что противник впервые применил натовские дальнобойные ракеты Storm Shadow по регионам России - "били под Ростовом", и задаются вопросом: "Пора бомбить базы НАТО в Польше?" Однако есть нюанс.