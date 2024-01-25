В Европе прозрели: запрет на двигатели внутреннего сгорания отменят

В июне в Европе пройдут выборы в Европейский парламент. Партии, которые будут участвовать в выборах, уже работают над своими программами, и стало известно, что крупнейшая партия Европы (Европейская народная партия, ЕНП) хочет отложить введение запрета на двигатели внутреннего сгорания.