В Европе прозрели: запрет на двигатели внутреннего сгорания отменят

В июне в Европе пройдут выборы в Европейский парламент. Партии, которые будут участвовать в выборах, уже работают над своими программами, и стало известно, что крупнейшая партия Европы (Европейская народная партия, ЕНП) хочет отложить введение запрета на двигатели внутреннего сгорания.
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