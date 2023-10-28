В Приангарье водитель без прав перевернулся на машине и покалечил двух пассажиров

Авария произошла в Боханском районе 27 октября около девяти часов вечера. Водитель автомобиля Honda CR-V не справился с управлением и съехал с гравийной дороги Тихоновка-Вершина в кювет с последующим опрокидываем, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.