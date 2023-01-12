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Частые причины ожирения у собак, как и у человека — обилие еды и недостаток активности

Частые причины ожирения у собак, как и у человека — обилие еды и недостаток активности

Как и у людей, у собак тоже может появиться лишний вес, они могут накопить слишком много жира, что способно привести ко множеству проблем, среди которых диабет и заболевания суставов.

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