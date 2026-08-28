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Знаковое событие. Сразу два командующих ВС РФ получили звезды героя России за взятие Константиновки. Оценить сложность этой работы по достоинству крайне тяжело, потому что в реальности мы знаем только 1% из того, что им всем пришлось пережить и сделать.

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