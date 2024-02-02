Самоограничение заемщиков и как банки обходят новый закон. Обзор Банки.ру

Банки не готовы к самоограничению заемщиков, пишет «Коммерсант». Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо с просьбой убрать из готовящихся ко второму чтению поправок к законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)» положения о возможности для граждан подавать заявление на самозапрет получения кредита через банки и МФО.