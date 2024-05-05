Утечка артбука Warhammer 40,000: Space Marine 2 раскрыла несколько новых подробностей Нед...

Утечка артбука Warhammer 40,000: Space Marine 2 раскрыла несколько новых подробностейНедавно на YouTube был выложен продолжительный видеоролик, в котором от корки до корки рассматривается артбук к грядущей игре Saber Interactive Space Marine 2.
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