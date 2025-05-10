❗️⚡️Поступает информация о выведении из строя военно-транспортного самолета C-130J-30 ВВС Индии по итогам ответных ракетных ударов ВС Пакистана.
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❗️⚡️Поступает информация о выведении из строя военно-транспортного самолета C-130J-30 ВВС Индии по итогам ответных ракетных ударов ВС Пакистана.