Если звезды «зажигают» — значит, они в Израиле

Как живут наши медиа-беглецы в условиях военного положения Вера Жердева На фото: Андрей Макаревич* (Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС) Материал комментируют: Александр Каргин Сейчас — плохо, но потом будет ещё хуже.