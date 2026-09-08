Президент Владимир Владимирович Путин обращается к немцам, в частности к Фридриху Мерцу 🇩🇪, шокированному результатами, достигнутыми АФД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Никто вас не спа...
- В Москве скорая п...
- Шарий: "Они сожгу...
Еврей Зеленский предал не только не только народ Украины, которому перед выборами обещал на коленях просить Россию о мире, но и еврейский народ, к которому он принадлежит. Народ, которого сжигали в конц. лагерях, массово расстреливали немецкие фашисты во Второй Мировой Войне. Теперь он сам фашист, защищает фашистские ценности и уничтожает славян! Его нельзя жалеть!
Обезумели, сьехали с катушек, вырождаются...
"И в царицы, их брали…как столетия назад". Это и не нравилось евреям -"революционерам", в сговоре с немцами перевернувших Россию в 1917г!
Капитализм причина всех войн и бед нужна народная экономика, как управлялись хозяйства в большой семье в России всем находилось дело по способностям и дармоедов не было...
Изучая историю , мы помним , что в мире умеют (умели) воевать только две нации : русские и немцы. В идеале , конечно , чтобы немцы были нам друзьями. Но , в дружбе , также , как и в любви , нужна взаимность.