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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Путин жжет: даже если бы вы нас позвали, если бы вы капитулировали и подняли белый флаг, мы все равно не пришли бы!

Путин жжет: даже если бы вы нас позвали, если бы вы капитулировали и подняли белый флаг, мы все равно не пришли бы!

Президент Владимир Владимирович Путин обращается к немцам, в частности к Фридриху Мерцу 🇩🇪, шокированному результатами, достигнутыми АФД.

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Сергей Михайлюк

Еврей Зеленский предал не только не только народ Украины, которому перед выборами обещал на коленях просить Россию о мире, но и еврейский народ, к которому он принадлежит. Народ, которого сжигали в конц. лагерях, массово расстреливали немецкие фашисты во Второй Мировой Войне. Теперь он сам фашист, защищает фашистские ценности и уничтожает славян! Его нельзя жалеть!