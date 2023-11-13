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Сервис «Личный кабинет слушателя школы приемных родителей» заработал в столице

Сервис «Личный кабинет слушателя школы приемных родителей» заработал в столице

В столице заработал сервис «Личный кабинет слушателя школы приемных родителей». Об этом сообщила начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних столичного Департамента труда и социальной защиты населения Елена Зайцева.

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