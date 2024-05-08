Сомнолог Полуэктов назвал причины повторяющихся кошмаров

Сны всегда были и остаются таинственным и загадочным аспектом человеческого существования. Один из наиболее раздражающих и таинственных феноменов — это повторяющиеся сновидения, которые, кажется, не хотят оставить своих хозяев в покое.
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