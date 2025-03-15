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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кунде об одежде: «Мой стиль помогает мне самовыражаться. Я не из тех, кто много говорит»

– На поле ты всегда кажешься очень спокойным, но когда ты одеваешься, ты становишься больше похож на бунтаря.

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