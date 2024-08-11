Стартовали всероссийские горноспасательные соревнования

Горноспасатели со всей России собрались в Челябинске.Во Всероссийских горноспасательных соревнованиях участвует 21 команда, включая сборные от ВГСЧ МЧС России, а также вспомогательные горноспасательные команды крупнейших горнодобывающих предприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии