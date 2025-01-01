CBS: оперативники ФБР обнаружили крупнейший в истории бюро тайник со взрывчаткой

Оперативники ФБР обнаружили при аресте мужчины в штате Вирджиния крупнейший в истории бюро тайник со взрывчаткой - в тайнике было обнаружено более 150 готовых к использованию самодельных взрывных устройств.
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