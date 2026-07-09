Театр Комиссаржевской отменил вечерний спектакль «Месяц в деревне». 🔹На сайте театра уточняется, что причина - техническая.
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Театр Комиссаржевской отменил вечерний спектакль «Месяц в деревне». 🔹На сайте театра уточняется, что причина - техническая.