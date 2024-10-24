Война прогнозов. Эксперты гадают, когда закончится СВО на Украине

Генералы, экономисты и политологи разошлись в оценке даты окончания конфликта Ноябрь станет решающим месяцем в ходе СВО – таков очередной прогноз командира отряда СОБР "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова.
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