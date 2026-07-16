БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Фатальная ошибка Запада». Взгляды миллиардера Мельниченко разделяют ведущие эксперты Глобального Юга

«Фатальная ошибка Запада». Взгляды миллиардера Мельниченко разделяют ведущие эксперты Глобального Юга

Украина должна стать «мостом», а не «ножом в спину» Константин Ольшанский На фото: миллиардер Андрей Мельниченко.

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Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
&quot;западные страны (и особенно Евросоюз) изолировали себя от Глобального Юга&quot;:  Но колонизаторами быть не перестали: ПЕРЕГРУППИРОВЫВАЮСЯ ДЛЯ ПОВТОРНОГО КОЛОНИАЛЬНОГО ПРЫЖКА НА ЮГ!!
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