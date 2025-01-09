Плохие новости - в феврале и марте длинных выходных не будет. Ближайшие ждут нас только в мае. Посмотрите утвержденный федеральным правительством календарь выходных и праздничных дней на 2025 год.
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Плохие новости - в феврале и марте длинных выходных не будет. Ближайшие ждут нас только в мае. Посмотрите утвержденный федеральным правительством календарь выходных и праздничных дней на 2025 год.