Lamborghini отзывает новые суперкары из-за неоткрывающихся дверей

Lamborghini отзывает новые суперкары Huracan Evo и Huracan STO из-за неоткрывающихся дверей. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) согласовала отзыв 21 автомобиля, выпущенного в период со 2 по 9 мая 2022 года.