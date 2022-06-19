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Lamborghini отзывает новые суперкары из-за неоткрывающихся дверей

Lamborghini отзывает новые суперкары из-за неоткрывающихся дверей

Lamborghini отзывает новые суперкары Huracan Evo и Huracan STO из-за неоткрывающихся дверей. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) согласовала отзыв 21 автомобиля, выпущенного в период со 2 по 9 мая 2022 года.

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