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Русская весна

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Россия сделала жесткое предупреждение Западу — Advance

Россия сделала жесткое предупреждение Западу — Advance

Россия жестко предупредила Запад о последствиях необдуманных действий на Украине, пишет Advance.  «Захарова заявила, что Германия может столкнуться с „ужасными последствиями”, если предпримет какие-то действия в соответствии с планами, озвученными в беседе высокопоставленных немецких военных», — говорится в публикации.

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