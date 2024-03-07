Россия сделала жесткое предупреждение Западу — Advance

Россия жестко предупредила Запад о последствиях необдуманных действий на Украине, пишет Advance. «Захарова заявила, что Германия может столкнуться с „ужасными последствиями”, если предпримет какие-то действия в соответствии с планами, озвученными в беседе высокопоставленных немецких военных», — говорится в публикации.
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