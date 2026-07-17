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Внешность Арианы Гранде на новом видео обеспокоила фанатов

Внешность Арианы Гранде на новом видео обеспокоила фанатов

Американская певица Ариана Гранде обеспокоила фанатов внешностью на новом видео. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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