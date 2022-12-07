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Дер-Аргучинцев дебютировал в НХЛ за «Торонто»: 1 потеря и «+1» за 7:16 с «Далласом» при 0:54 в большинстве

Семен Дер-Аргучинцев дебютировал в НХЛ за «Торонто». 22-летний форвард принял участие в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:0).

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