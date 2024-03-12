Уникальная запись загадочных звуков стуков с затонувшего батискафа Titan попали в Сеть Ирэн ОрлонскаяЗвуковая запись, заснятая на потонувшем батискафе Titan в присутствии британского миллиардера Хамиша Хардинга, Пакистана Шахзада Давуда с его сыном и подводника Поля-Анри Наржоля, была впервые представлена публике 28 февраля.