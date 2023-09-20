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У «Арсенала» 6 побед с учетом серии пенальти в Суперкубке Англии и ничья в 7 матчах на старте сезона

У «Арсенала» 6 побед с учетом серии пенальти в Суперкубке Англии и ничья в 7 матчах на старте сезона

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл ПСВ со счетом 4:0. С учетом победы над «Манчестер Сити» в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии (1:1, пен.

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