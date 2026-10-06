Крупное отключение электроснабжения в Крыму – идут восстановительные работы

Масштабное отключение электроснабжения произошло в Крыму. Как сообщает Крымэнерго, отключение затронуло Алушту, Судак, Джанкой, Джанскойский и Бахчисарайский районы, а также пригород Севастополя.
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