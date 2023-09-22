Кенин вышла в полуфинал на втором турнире подряд

53-я ракетка мира София Кенин в Гвадалахаре обыграла №74 Лейлу Фернандес – 6:4, 6:7(6), 6:1. 24-летняя американка вышла в полуфинал на втором турнире подряд – на прошлой неделе в Сан-Диего она уступила Барборе Крейчиковой в матче за титул.