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Кенин вышла в полуфинал на втором турнире подряд

53-я ракетка мира София Кенин в Гвадалахаре обыграла №74 Лейлу Фернандес – 6:4, 6:7(6), 6:1. 24-летняя американка вышла в полуфинал на втором турнире подряд – на прошлой неделе в Сан-Диего она уступила Барборе Крейчиковой в матче за титул.

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