Эндокринолог Павлова объяснила, из-за чего появляются камни в почках

Эндокринолог Зухра Павлова в своем telegram-канале рассказала из-за чего возникают камни в почках. По словам медика, образованию камней в почках способствуют сладкие негазированные напитки (чай, кофе, соки), шпинат, щавель, злоупотребление белком и шоколадом, ягодами и фруктами, а также пивом и субпродуктами.
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