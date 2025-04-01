Ограничения движения будут действовать на улице Чавеса до конца января следующего года

В Хорошевском районе вводятся новые ограничения движения транспортных средств. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, ограничения будут действовать на участках ул.
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