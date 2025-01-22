75 млн потратят в Братске на 115 инициатив по наказам избирателей

В 2025 году в Братске запланирована программа по реализации наказов избирателей с бюджетом 75 миллионов рублей, распределенных между 25 округами (по 3 миллиона на каждый), сообщили в администрации города.
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