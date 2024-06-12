Татуировки российских военных: что в них зашифровано

Армейская культура богата на разнообразные традиции и обычаи, и татуировки не являются исключением. Отличительные символы наносятся на тело по разным причинам: одни стремятся отметить яркий период жизни, другие украшают тело, чтобы спастись от приедающейся рутины.
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