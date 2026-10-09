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Виталий Королев подарил тверитянам круглосуточную защиту от гриппа

Виталий Королев подарил тверитянам круглосуточную защиту от гриппа

Виталий Королев подарил тверитянам круглосуточную защиту от гриппа. В Твери впервые начал работу прививочный кабинет, который принимает пациентов в любое время суток.

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