Виталий Королев подарил тверитянам круглосуточную защиту от гриппа. В Твери впервые начал работу прививочный кабинет, который принимает пациентов в любое время суток.
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