Поздравления с Днем метеоролога России, который отмечается 23 марта 2024 года AdministratorВ нашем мире современному человеку без метеорологии прожить невозможно, ведь благодаря этой науке мы в курсе всех погодных условий на Земле.
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