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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фабрегас о Фодене против Сербии: «Должен брать игру на себя. Когда Англию начали прессинговать, он стал бить, не глядя на ворота. Хави и Иньеста так не делали»

«Вы говорите о настрое? Нет, все дело в менталитете. Вы не можете сказать, что у таких игроков, как Трент, Фоден, Беллингем и Райс, нет мастерства, чтобы владеть мячом на любом участке поля.

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