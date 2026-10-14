"Ростелеком" начал опытную эксплуатацию волоконно-оптической DWDM*-системы российского производителя "БУЛАТ", которая предназначена для строительства национальных и международных линий связи, реализации проектов на уровне доступа, агрегации и ядра сети с простыми и сложными топологиями.