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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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17-летний Силаев из «Торпедо» – лучший новичок сентября в КХЛ. У защитника 1+5 в 12 играх при 17:33 в среднем на льду

17-летний игрок нижегородского клуба набрал 6 (1+5) очков в 12 матчах месяца при полезности «минус 1».

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