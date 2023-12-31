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Собчак рассказала, что лишилась трёх новогодних корпоративов после вечеринки Ивлеевой

Ранее суд Москвы признал вечеринку пропагандой гомосексуальных отношений. Журналистка Ксения Собчак призналась, что у неё отменилось три новогодних корпоратива на фоне скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.

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