Все только начинается, дорогие украинские политики, написала Диана Панченко в своем телеграм-канале.Политическая элита Украины и руководство в Киеве оказались в состоянии нарастающей паники из-за стремительного сближения позиций Москвы и Вашингтона.
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