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Петербургский дневник

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Минобороны РФ сообщило об успехах российских войск в зоне проведения СВО

Минобороны РФ сообщило об успехах российских войск в зоне проведения СВО

Поражены живая сила и техника ВСУ в 126 районах Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что за последние сутки Воздушно-космическими силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.

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