Минобороны РФ сообщило об успехах российских войск в зоне проведения СВО

Поражены живая сила и техника ВСУ в 126 районах Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что за последние сутки Воздушно-космическими силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.