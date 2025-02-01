«30 минут били в квартире, пока не осмотрю ребенка»: фельдшер Дарья Волокитина подверглась нападению

Борис Леонтьев В СССР существовал закон что за убийство милиционера полагалось толико одно наказание - расстрел. Россия докатилась до того что стали нападать и убивать врачей скорой помощи. Значит должен быть закон, по которому за нападение на врача должно быть только пожизненное, а за убийство - смертная казнь.

ВП Вероника Пропись Трудно поверить! Никогда не могла подумать, что вызов врача может сделать психически больной человек! Да и вообще любой, кому не лечиться нужно, а унизить доктора или поиздеваться над ним! Да уж, из благородной профессия превращается в опасную. Страшно молодой девушке -врачу в одиночку заходить в чужую квартиру, не зная, что её там ждёт.