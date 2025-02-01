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«30 минут били в квартире, пока не осмотрю ребенка»: фельдшер Дарья Волокитина подверглась нападению

«30 минут били в квартире, пока не осмотрю ребенка»: фельдшер Дарья Волокитина подверглась нападению

Avia.pro - СМИ Дарья Волокитина пострадал от рук матери ребенка, к которому она приехала на вызов Современная медицина — это не только о спасении жизней, но и о выживании самих медиков.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
В СССР  существовал закон что за убийство милиционера полагалось толико одно наказание - расстрел. Россия докатилась до того что стали нападать и убивать врачей скорой помощи. Значит должен быть закон, по которому за нападение на врача должно быть только пожизненное, а за убийство - смертная казнь.
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8 час.
ВП
Вероника Пропись
Трудно поверить! Никогда не могла подумать, что вызов врача может сделать психически больной человек! Да и вообще любой, кому не лечиться нужно, а унизить доктора или поиздеваться над ним! Да уж, из благородной профессия превращается в опасную. Страшно молодой девушке -врачу в одиночку заходить в чужую квартиру, не зная, что её там ждёт.
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7 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да уж .............вот к чему привело отсутствие морали в обществе ........ полностью отсутствует у некоторых индивидов понятие кто есть кто и норм поведения в человеческом обществе . Возмущаемся что дети не умеют себя вести , а родители что делают . С родителей надо начинать !!!! Тоже видимо в школу их и учить , учить , учить ........ До чего дожили - бить врача , учителя . Умом оскудели совсем , мартышки настоящие , все проблемы только кулаками решают , слов не хватает в лексиконе для разговора . При таких раскладах и в больницах  и на скорых нужна охрана вооруженная , спецназ своего рода , а иначе видимо никак
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6 час.
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